За езду без страховки в Великих Луках виновник ДТП и собственник автомобиля возместят стоимость ущерба поровну

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению страхового акционерного общества «ВСК» к гражданам Белоруссии о взыскании убытков в порядке суброгации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Истец указал, что по вине одного из ответчиков произошло дорожно-транспортное происшествие. Причиной ДТП явилось нарушение ответчиком Марковским ПДД РФ, в результате чего он совершил столкновение с транспортным средством второго участника аварии, автомобиль которого получил механические повреждения. В рамках возмещения убытков страховая компания перечислила потерпевшему выплату, теперь компания просила взыскать с ответчиков в порядке суброгации сумму оплаченного страхового возмещения.

Суд установил, что на момент ДТП собственником источника повышенной опасности – автомобиля являлся ответчик Казаков, который передал ответчику Марковскому данный автомобиль в пользование без страхования его гражданской ответственности как владельца транспортного средства.

Суд пришел к выводу о том, что ответчик Казаков, как собственник источника повышенной опасности, должен нести ответственность за вред, причиненный данным источником, наряду с непосредственным причинителем вреда ответчиком Марковским в долевом порядке.

Решением суда в пользу истца с каждого из ответчиков взыскано по 281 950 рублей, а также судебные расходы.