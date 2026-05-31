Правительство РФ планирует расширить возможности упрощённого оформления ДТП

Правительство России поручило проработать возможность дополнения перечня обстоятельств, позволяющих оформлять дорожно‑транспортные происшествия в упрощённом порядке — без участия сотрудников полиции. Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

В соответствии с документом, власти займутся подготовкой предложений по расширению перечня обстоятельств, допускающих оформление ДТП без пострадавших в упрощенном порядке. Речь идет в том числе об оформлении ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции.

Зарегистрировать ДТП без вызова сотрудников ГАИ можно, только если в аварию попало не более двух транспортных средств и на оба оформлены действующие полисы ОСАГО, в которые внесены попавшие в ДТП водители (проверить полис ОСАГО можно на сайте Российского союза автостраховщиков). Также в ДТП не должно быть пострадавших лиц и поврежденных объектов инфраструктуры, личных вещей или посторонних предметов.

Ответственными за реализацию задачи назначены МВД, Банк России, Минфин, Минэкономразвития при участии профессионального объединения страховщиков. Срок реализации поручения - 2027 год, по итогам проделанной работы исполнители представят доклад в правительство. 

