Мотоциклист врезался в автомашину в Пскове и сбежал с места ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 31 мая в 01.10 на Рижском проспекте у дома №16.

Неустановленный водитель мотоцикла «Хонда» совершил столкновение с автомашиной «Шкода Октавия» под управлением женщины 1976 года рождения. Пострадавших нет.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Мотоциклист с места ДТП скрылся. Ведется розыск.

Добавим, мотоциклист «догнал» автомобиль на перекрестке с улицей Киселева.