Две «Лады» столкнулись на автодороге «Подборовье — Боровичи» в Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух отечественных автомобилей произошло днем на 26 километре автодороги «Подборовье-Лопатово-Боровичи». В результате лобового столкновения пострадали три человека, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария случилась сегодня, в 15:30. Водитель, мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением женщины 1989 года рождения.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель второй машины и пассажир из первого автомобиля - женщина 1995 года рождения, которую госпитализировали. На месте на работали сотрудники Госавтоинспекции.