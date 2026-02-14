 
АвтоМир

Две «Лады» столкнулись на автодороге «Подборовье — Боровичи» в Псковской области

0

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух отечественных автомобилей произошло днем на 26 километре автодороги «Подборовье-Лопатово-Боровичи». В результате лобового столкновения пострадали три человека, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария случилась сегодня, в 15:30. Водитель, мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением женщины 1989 года рождения. 

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель второй машины и пассажир из первого автомобиля - женщина 1995 года рождения, которую госпитализировали. На месте на работали сотрудники Госавтоинспекции.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026