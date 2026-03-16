«Ситроен» укатился на зеленую зону после ДТП в Пскове. ВИДЕО

Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения двух автомашин на перекрестке Рижского проспекта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 14 марта в 17.50 у дома №92 по Рижскому проспекту.

Произошло столкновение двух автомашин «Хендай Солярис», под управлением молодого человека 2007 года рождения (18 лет) и «Ситроен С4» под управлением женщины 1991 года рождения. После столкновения Сitrоеn укатился на зеленую зону к телецентру.

Пострадавших нет, оформлено как ДТП с техническими повреждениями. По факту происшествия проводится административное расследование, в ходе которого будет установлен виновный.

Момент происшествия зафиксировала видеокамера Pskovline.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что водитель «Хендая» при движении по Рижскому проспекту выполнял поворот налево на улицу Рокоссовского и зацепил двигавшийся во встречном направлении «Ситроен».

