Водитель Mazda CX-9 сбила пешехода-пенсионера в Великих Луках

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 марта в Великих Луках на нерегулируемом перекрестке улицы Новоселенинской и проспекта Ленина у дома 50Б по проспекту Гагарина. Женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем Mazda CX-9, совершила наезд на мужчину 1941 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки.

Инцедент произошел в 11:20. Мужчина переходил пешеходную часть дороги вне нерегулируемого пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

В результате ДТП мужчине потребовалась медицинская помощь. Предположительно, он получил травмы легкой и средней тяжести.

Водитель была трезвая.