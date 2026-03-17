Ограничение скорости будет действовать на пяти участках трассы Р-23 «Псков» 18 марта

Ограничение скорости будет действовать на пяти участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 18 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 285-340 километров ограничение движения будет действовать в обоих направлениях с 8:00 до 17:00. Будет проводиться ямочный ремонт деформационных швов на мостовых сооружениях.

На участке 400-403 километров ограничение движения будет действовать в обоих направлениях с 8:00 до 17:00 для проведения ямочного ремонта холодной асфальтобетонной смесью.

На участках 454-458 и 484-493 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет производиться очистка и замена катафотов, выправка знаков и стоек, уборка мусора.

Для проведения ремонта решеток прикромочных лотков на участке 540-542 будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00.