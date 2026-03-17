 
АвтоМир

Госдума приняла закон, по которому за езду без ОСАГО будут штрафовать раз в сутки

0

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, согласно которому штраф за управление транспортом без полиса ОСАГО будет выписываться только один раз в сутки независимо от способа фиксации нарушения.

Изначально предполагалось, что поправки будут касаться только штрафов, выписываемых при фиксации нарушения камерами. Сейчас по закону водитель может неоднократно в течение суток привлекаться к административной ответственности за езду без полиса ОСАГО - при каждой фиксации нарушения камерами. Штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей, в случае повторного правонарушения - от 3 до 5 тысяч рублей.

Законопроект должен был пресечь практику повторных штрафов с камер в течение дня. Однако в финальную версию проекта к третьему чтению формулировка о фиксации нарушения с помощью камер не вошла.

Согласно принятому Госдумой закону, теперь предусматривается однократное привлечение к административной ответственности за управление транспортным средством без полиса ОСАГО в течение 24 часов с момента первого выявления такого административного правонарушения, пишет РИА Новости

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026