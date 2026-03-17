Госдума приняла закон, по которому за езду без ОСАГО будут штрафовать раз в сутки

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, согласно которому штраф за управление транспортом без полиса ОСАГО будет выписываться только один раз в сутки независимо от способа фиксации нарушения.

Изначально предполагалось, что поправки будут касаться только штрафов, выписываемых при фиксации нарушения камерами. Сейчас по закону водитель может неоднократно в течение суток привлекаться к административной ответственности за езду без полиса ОСАГО - при каждой фиксации нарушения камерами. Штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей, в случае повторного правонарушения - от 3 до 5 тысяч рублей.

Законопроект должен был пресечь практику повторных штрафов с камер в течение дня. Однако в финальную версию проекта к третьему чтению формулировка о фиксации нарушения с помощью камер не вошла.

Согласно принятому Госдумой закону, теперь предусматривается однократное привлечение к административной ответственности за управление транспортным средством без полиса ОСАГО в течение 24 часов с момента первого выявления такого административного правонарушения, пишет РИА Новости.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.