Полиция Псковской области выявила 22 нетрезвых водителей за минувшую неделю

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1297 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения с 8 по 15 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Выявлено 22 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе повторно — семь человек.

За данный период на территории области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате который один человек погиб, 15 получили ранения различной степени тяжести.