Движение транспорта ограничат в Струго-Красненском муниципальном округе 22 февраля из-за ралли

Движение транспорта ограничат в период проведения ралли в Струго-Красненском муниципальном округе 22 февраля, сообщил глава муниципалитета Александр Волков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Александр Волков / «ВКонтакте»
По словам главы, временное ограничение для всех видов транспортных средств, за исключением спортивных автомобилей, вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Ограничение будет действовать на следующих участках автомобильных дорог общего пользования местного значения:
- «Ксти — Заклинье» (от поворота с автомобильной дороги «Княжицы — Новоселье» до деревни Красная Горка) — с 10:00 до 12:35;
- «Рожник — Курско» (от деревни Игаево до поворота на автомобильную дорогу «Ждани — Новая Жизнь») — с 14:10 до 16:30.