Движение транспорта ограничат в Струго-Красненском муниципальном округе 22 февраля из-за ралли

Движение транспорта ограничат в период проведения ралли в Струго-Красненском муниципальном округе 22 февраля, сообщил глава муниципалитета Александр Волков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Александр Волков / «ВКонтакте»

По словам главы, временное ограничение для всех видов транспортных средств, за исключением спортивных автомобилей, вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Ограничение будет действовать на следующих участках автомобильных дорог общего пользования местного значения: