Сквозное движение временно организуют на улице Леона Поземского возле мясокомбината в Пскове

Схема движения изменится на улице Леона Поземского, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.
Изображение: Борис Елкин / Telegram
В рамках ремонта улицы Леона Поземского, проходящего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», до конца года на пересечении улиц Алмазной и Шоссейной будет организовано сквозное движение транспорта с элементами разворота транспортного потока.
По его мнению, данное решение заставит всех притормозить, выстроить единый поток и убрать эти опасные моменты, когда едут «напролом».
«В итоге мы получим и безопасность, и пропускную способность», - добавил градоначальник.