Сквозное движение временно организуют на улице Леона Поземского возле мясокомбината в Пскове

Схема движения изменится на улице Леона Поземского, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Изображение: Борис Елкин / Telegram

В рамках ремонта улицы Леона Поземского, проходящего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», до конца года на пересечении улиц Алмазной и Шоссейной будет организовано сквозное движение транспорта с элементами разворота транспортного потока.

«Это не полноценная реконструкция, а точечное, но эффективное решение в рамках существующей инфраструктуры. Наша главная задача – улучшить транспортную ситуацию на улице Леона Поземского и примыкающих к ней направлениях. Ситуация на этом перекрёстке давно требовала вмешательства. В текущем году здесь уже зафиксировано несколько серьёзных ДТП. Водители пытаются выехать с Алмазной, кто-то спешит по Шоссейной – в итоге мы имеем классические «конфликтные точки», где аварии случаются одна за другой», - сообщил Борис Елкин.

По его мнению, данное решение заставит всех притормозить, выстроить единый поток и убрать эти опасные моменты, когда едут «напролом».

«В итоге мы получим и безопасность, и пропускную способность», - добавил градоначальник.

