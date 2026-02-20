 
В Пскове водитель автомашины Fiat едва не лишился водительской двери. ФОТО

В Пскове водитель автомашины Fiat едва не лишился водительской двери.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 19 февраля в 10.45 на улице Советской у дома 47.

 

Мужчина 1960 года рождения при открывании двери в автомашине Fiat создал помеху автомашине ГАЗ под управлением водителя 1987 года рождения. Пострадавших нет. Вынесен отказ в возбуждении административного производства.

 

В тот же день в 11.45 на улице Петровской у дома 20 женщина 1984 года рождения за рулем Geely при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу «Рено» под управлением мужчины 1963 года рождения. Пострадавших нет.

Водитель Geely привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения).

В 14.00 у дома 1/3 по улице Советской водитель Haval, молодой человек 2006 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию, совершил столкновение с автомашиной Skoda под управлением мужчины 1975 года рождения и Chevrolet под управлением женщины 1991 года рождения. Пострадавших нет. 

 
