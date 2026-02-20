«Псковпассажиравтотранс» опубликовал расписание автобусов на 23 февраля и 8 марта

«Псковпассажиравтотранс» опубликовал расписание городских, пригородных и междугородних перевозок на период праздников в феврале и марте, сообщается на сайте организации.

Городские перевозки

В черте города движение автобусов 20 февраля и 6 марта будет организовано по расписаниям рабочего дня. С 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта по расписаниям выходного дня.

В садоводческие товарищества 21 февраля и 7 марта движение автобусов будет осуществляться по действующему расписанию на зимний период.

Пригородные перевозки

В Псковском округе 20 февраля и 6 марта движение автобусов запустят по расписаниям пятницы (учебные дни).

21, 22 февраля, 7.и 8 марта автобусы будут ездить по расписаниям субботы (учебные дни), за исключением маршрутов №105 «Псков-Назимово-Хрячова гора», №213 «Псков-Верхолино-Гверздонь, №214 «Псков-Середка-Гверздонь», движение по которым 22 февраля и 8 марта осуществляться не будет.

23 февраля и 9 марта автобусы поедут по расписаниям воскресенья, за исключением №126 «Рокоссовского-Старый Изборск» и №106 «Старый Изборск-Лавры», автобус по которым будет работать по расписанию понедельника.

В Палкинском округе 20 февраля и 6 марта автобусы будут ездить по расписаниям пятницы (учебные дни). 21 февраля и 7 марта движение автобусов будет осуществляться по расписаниям субботы (учебные дни).

22 февраля и 8 марта движение автобусов запустят только по маршруту №107 «Псков-Палкино» и № 107 «Псков-Палкино» (экспресс) по расписанию субботы (учебные дни), остальные маршруты закрыты;

23 февраля и 9 марта движение автобусов будет осуществляться по расписаниям воскресенья.

Междугородние перевозки

Движение автобусов по маршруту №529 «Псков-Себеж» будет организовано 20, 23 февраля, 6 и 9 марта. Рейсы не будут выполняться 22 февраля и 8 марта.

Движение автобусов по маршрутам №509 «Псков-Великие Луки» через Новоржев, №675 «Дно-Псков» организовано ежедневно.

Движение автобусов по маршрутам №516 «Псков-Самолва» и № 511 «Псков-Хредино» 20 февраля и 6 марта будет организовано по расписанию пятницы.

Движение автобуса по маршруту №515 «Псков-Подсевы-Верхний Мост-Деменино» 21 февраля и 7 марта будет организовано по расписанию субботы.

Движение автобуса по маршруту по маршрутам № 516 «Псков-Самолва», №511 «Псков-Хредино» и №515 «Псков-Подсевы-Верхний Мост-Деменино» 23 февраля и 9 марта запустят по расписанию воскресенья. 22 февраля и 8 марта рейсов не будет.