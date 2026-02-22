Нетрезвые водители сели за руль в Пскове и Плюссе

В ходе мероприятий, проведенных дорожной полицией, в Пскове и Плюссе были остановлены водители «под градусом», которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В областном центре у дома по улице Ижорского батальона инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Lada. Выяснилось, что управлял этой легковушкой 26-летний пскович, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в поселке Плюсса по улице Ленина на автомашине Fiat следовал житель Пскова 1988 года рождения. И он был в нетрезвом виде. Все обстоятельства произошедшего выясняются.