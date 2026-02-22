 
Госавтоинспекция провела в Пскове предпраздничную акцию

В канун Дня защитника Отечества сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову останавливали транспортные средства не только для проверки документов, но и для поздравления сильной половины человечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото: пресс-службе УМВД России по Псковской области

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову совместно с сотрудниками Военной автомобильной инспекции 28 территориальной и представителями Псковского регионального отделения общественной организации Всероссийского общества автомобилистов в ходе этой акции напомнили водителям требования Правил дорожного движения и вручили им подарки, а также памятки по безопасному поведению на дорогах. Автомобилисты были приятно удивлены.

В Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову отмечают, что основная цель мероприятия – не только поздравить водителей, но и напомнить им, что взаимная вежливость, доброжелательность участников дорожного движения – залог безопасности на дороге.

