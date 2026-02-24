 
АвтоМир

Пскович угнал автомобиль Ford на улице Труда

0

Псковские полицейские раскрыли угон иномарки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Сотрудники УМВД России по городу Пскову установили местного жителя, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.

По версии следствия, вечером 21 февраля от дома по улице Труда в областном центре был совершен угон автомобиля Ford. 

Получив сообщение о произошедшем, полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в совершении этого противоправного деяния. Им оказался безработный пскович 1985 года рождения. Угнанную машину в техническим исправном состоянии обнаружили в Пскове на улице Петровской. 

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026