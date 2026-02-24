Пскович угнал автомобиль Ford на улице Труда

Псковские полицейские раскрыли угон иномарки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники УМВД России по городу Пскову установили местного жителя, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.

По версии следствия, вечером 21 февраля от дома по улице Труда в областном центре был совершен угон автомобиля Ford.

Получив сообщение о произошедшем, полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в совершении этого противоправного деяния. Им оказался безработный пскович 1985 года рождения. Угнанную машину в техническим исправном состоянии обнаружили в Пскове на улице Петровской.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ.