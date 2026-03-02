«Дневной дозор»: Почему круговые перекрестки в Пскове становятся точками концентрации ДТП?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Замкнутый круг. Почему вместо успокоения дорожного трафика круговое движение в Пскове становится точками концентрации ДТП?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Перекрестки с круговым движением в Пскове появились относительно недавно. Сейчас же в областном центре началась настоящая «кругомания», по всему городу начали появляться новые перекрестки с непривычным для псковичей движением, например, на пересечениях улиц Инженерной и Индустриальной, Леона Поземского и Труда, Шестака и Майора Доставалова. В этом году еще один такой перекресток планируют организовать у скейт-парка на улице Леона Поземского (от улицы Алмазной до улицы Ипподромной).

Перекрестки с круговым движением популярны во многих европейских странах, например, в соседней Эстонии. Ключевыми преимуществами таких перекрестков принято считать высокую безопасность (снижение числа тяжелых ДТП на ~87%), улучшение пропускной способности, снижение скорости движения и экологичность.

Однако почему-то в Пскове именно эти круги становятся, как показывает мониторинг, местами с наиболее частыми ДТП. В чем же причина такого парадокса? Для чего Пскову такое количество этих перекрестков? В чем же плюсы и минусы перекрестков с круговым движением? Давайте искать ответы вместе в программе «Дневной дозор».

Глава Пскова Борис Елкин рассказал о предстоящем появлении «круга» у скейт-парка на улице Леона Поземского и о причинах такого решения. По его словам, будет проведен целый комплекс мер не только по внедрению кругового перекрестка, но и для обеспечения удобного и безопасного передвижения пешеходов, планируется облагораживание тротуаров и установка максимально безопасного светофора.

«Ранее этот участок тоже проектировался в рамках туристического кластера, и должно было быть организовано подобное движение. Это сделано специально, учитывая, что перекрёстки улиц Алмазной, Шоссейной и Леона Поземского очень нагружены. Из‑за большого количества ДТП и трудностей, с которыми сталкиваются автолюбители, было принято решение реорганизовать движение и увеличить пропускную способность этого участка. В соцсетях я читал, что некоторые люди негодуют: зачем изменять прямолинейное движение? На самом деле в этом есть смысл. Потоки будут распределены, и сквозное движение по Леона Поземского улучшится — станет меньше мест, где необходимо останавливаться на светофоре и пропускать пешеходов. В узле пересечения Леона Поземского с Алмазной мы специально настроим светофор так, чтобы увеличить пропускную способность. Это необходимо, поскольку на Алмазной каждое утро возникают пробки — её нужно разгрузить. При этом Леона Поземского тоже важна: въезд в город пользуется постоянным спросом, там передвигается большое количество техники и транспорта. Нужно, чтобы две полосы могли прямолинейно двигаться в сторону улицы Ипподромной. Это тоже имеет значение, поэтому были опасения, что по Шоссейной будет сложнее выехать. Но на самом деле движение там будет организовано, на мой взгляд, достаточно неплохо. По настройке светофоров мы будем работать уже по факту, но предварительно все эти решения мы согласовали с управлением ГИБДД. Мы активно сотрудничали с ними и фактически совместно разрабатывали эту схему. Поэтому я думаю, что пропускная способность этого узла значительно улучшится. А главное, к чему мы стремимся, — уменьшить количество ДТП и конфликтных ситуаций при пересечении потоков, а также разгрузить часть улицы. Те, кто ездит по этому участку, знают: в утреннее и вечернее время поток транспорта, в том числе автобусов, очень большой».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов рассказал, применяются ли круговые развязки на областных дорогах, и поделился своим мнением о том, выполняют ли круговые перекрестки свои цели по обеспечению безопасности дорожного движения в городской среде.

«На региональных дорогах мы не применяем круговые развязки, потому что у нас в основном магистральное направление, а круговое движение — это все-таки по большей части городская история. У нас необходимости такой нет. В целом для города, для увеличения пропускной способности перекрёстка предпочтительно, конечно, круговое движение. Оно также направлено при правильном проезде на безопасность, потому что даже если будет какое-то столкновение на незначительной скорости, тяжесть последствий несоизмерима с обычным перекрёстком. Но, к сожалению, видим, что по количеству ДТП они примерно одинаковые: что классическое исполнение перекрёстка, что круговое. То есть надо повышать культуру вождения, учиться правильно его проезжать, тогда будет всё нормально».

Инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова рассказала о правилах дорожного движения, которые стоит соблюдать при пересечении кругового перекрестка, чтобы обезопасить себя от ДТП. Также она напомнила о том, что в случае нарушения правил проезда перекрестка водитель рискует не только повредить свое авто, но еще и получить административное наказание.

«Конечно, в нашем городе можно наблюдать дорожно‑транспортные происшествия на перекрёстках с круговым движением. Вероятно, нашим водителям стоит ещё раз напомнить, как правильно выбирать полосу при проезде перекрёстка. Если при движении по кругу есть две, три или более полос, действовать лучше следующим образом. Когда необходимо съехать с круга на одном из ближайших выездов, перестраиваться левее нет смысла: удобно ехать в правой полосе без перестроений. Если же нужно проехать почти весь круг или весь круг, целесообразнее переместиться ближе к центру — там свободнее, и вы не будете создавать помехи въезжающим и выезжающим. Главная ошибка на перекрёстках с круговым движением в нашем городе, приводящая к ДТП, — несоблюдение правила съезда с круга. Помните: съехать с круга без нарушения ПДД можно только по крайней правой полосе. В случае, если водитель, въезжающий на круг, не уступил дорогу участникам движения, уже находящимся на круге, на него накладывается штраф в размере тысячи рублей».

Экс-депутат Госдумы и лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев не просто выступает «за» круговые перекрестки, не единожды проекты «убитодорожников» по обустройству новых «кругов» предлагались на комиссии по безопасности движения. Например, турбокольцевой перекресток на площади Победы, круг на улице Карла Маркса и у прокуратуры. Он перечислил преимущества круговых перекрестков, которые, по мнению «убитодорожника», выгодно отличают их от перекрестков обычных.

Фото из соцсетей Александра Васильева

«Время шло, и благодаря Борису Андреевичу (главе города Пскова Борису Елкину - ред.) все эти круговые перекрёстки стали реализовываться. Во‑первых, такие круги позволяют избежать тяжёлых ДТП — например, ситуаций, когда машина поворачивает налево и в неё въезжает автомобиль со встречного направления. На круговом движении машины двигаются в одном направлении, поэтому возможные ДТП носят лёгкий характер, происходят «по касательной». Во‑вторых, поначалу водители не совсем понимали, как проезжать круговые движения, требовалось время, чтобы привыкнуть. Сначала возникали существенные заторы, но постепенно их стало меньше: люди разобрались, как ехать и кого пропускать. Здесь важен вопрос информационной работы — нужно помогать водителям. В любом случае, когда что‑то меняется, необходимо по‑новому взглянуть на дорогу и понять, как по ней безопасно передвигаться. В Пскове ещё есть немало мест, где можно организовать круговое движение. На мой взгляд, первым напрашивается перекрёсток около «Мебельного магазина» (на улице Народной - ред.), но стоит рассмотреть и другие перекрёстки. Круговое движение позволяет в ряде случаев отказаться от светофоров и существенно разгрузить дорожное движение, сократить пробки. Главное — уметь грамотно этим пользоваться».

Автолюбитель и ведущий программы «На пятой передаче» на ПЛН FM Денис Бахтин обеими руками «за» круговые перекрестки. Однако, на его взгляд, устраивать их стоит только в тех местах, где действительно есть необходимость, например, как в случае введения кругового перекрестка у 3-й поликлиники. Денис Бахтин перечислил самые распространенные причины ДТП на кругу и поделился способами, которыми с нарушителями правил можно бороться.

«Разумеется, круговой перекрёсток безопаснее, поскольку он снижает скорость движения: волей‑неволей приходится сбрасывать скорость, меняется траектория движения. Кроме того, такой перекрёсток служит своеобразной «ловушкой» для пьяных водителей — нередко они не могут его преодолеть и застревают на середине. На перекрёстках с круговым движением в Пскове встречаются примерно три вида ДТП. Если упростить, то: самый опасный — наезд на пешехода. Это характерно, например, для перекрёстков Инженерная – Индустриальная и Леона Поземского – Труда. Второй — выезд с внутренней полосы не из правого, а из левого ряда — иными словами, несоблюдение требования занять соответствующее крайнее положение на проезжей части при выполнении манёвра. Третий — наезд на стоящий впереди автомобиль. Решение для двух последних видов ДТП есть: необходимо всеми возможными способами пресекать выезд с внутренней полосы не из правого ряда («внутряшек»). В Пскове в этом направлении уже ведётся работа: на круговых перекрёстках появляется разметка, запрещающая поворот из неправильного ряда. Следующий этап — установка делиниаторов (специальных ограничителей), препятствующих движению в неправильном направлении. Вероятно, к этому мы придём. Бетонные блоки, о которых иногда просят псковичи, были бы эффективны, но они небезопасны и не соответствуют современным стандартам».

По наблюдениям автогонщицы Ольги Стебиховой, основными причинами аварий на «кругах» является незнание или несоблюдение правил дорожного движения. Она поделилась своими предложениями о том, как раз и навсегда объяснить псковичам правила проезда перекрестков с круговым движением.

«Правила проезда кругового движения. Те, кто их не знает, теряются: въезжают наугад, двигаются беспорядочно и пытаются проехать. При этом они создают проблемы для тех, кто правила знает: занимают не те полосы — например, когда на круговом движении несколько съездов. Вероятно, если бы у нас было больше таких перекрёстков, больше людей в итоге выучили бы правила проезда. Это похоже на ситуацию в Санкт‑Петербурге или в других городах с трамвайными путями: местные жители волей‑неволей осваивают соответствующие правила. А те, кто приезжает из городов без трамвайных путей, теряются и, не зная правил, тоже едут наугад. То же самое, на мой взгляд, происходит и с круговым движением. Когда таких перекрёстков практически нет, люди не учат правила и не знают их. Но когда круговых движений становится больше, в конце концов нормальный человек откроет ПДД и прочтёт, как правильно проезжать».

Как показала сегодняшняя программа, противников перекрестков с круговым движением среди наших собеседников, представителей власти, автолюбителей и представителей ГИБДД, не нашлось. Все они отмечают только пользу от внедрения «кругов» в дорожную сеть города. Они и трафик дорожный разгружают, и число серьезных ДТП минимизируют, чего нельзя сказать о мелких ДТП из-за несоблюдения правил проезда этих перекрестков. Получается парадокс: с одной стороны, перекрестки с круговым движением должны были сделать дорожное движение более безопасным для его участников, однако в итоге число этих ДТП только увеличилось. Вот такой вот замкнутый «круг».

Александра Братчикова