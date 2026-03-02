 
Дело о резонансном ДТП с двумя погибшими в Гдове направлено в суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Гдова. Он обвиняется в совершении преступления по пункту «б» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия), а также в оставлении в опасности третьего пострадавшего (статьи 125 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области. 

Трагедия произошла вечером 19 января 2025 года. В темное время суток обвиняемый, управляя легковым автомобилем и двигаясь по улице Печатникова в Гдове, совершил наезд на трех пешеходов, которые шли в попутном направлении. От полученных травм два человека скончались на месте.

В нарушение требований правил дорожного движения, водитель с места аварии скрылся. При этом он заведомо оставил без помощи третьего пострадавшего, который находился в бессознательном состоянии на безлюдной улице при минусовой температуре воздуха. Своим бездействием обвиняемый поставил жизнь мужчины под прямую угрозу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция инкриминируемой обвиняемому части статьи 264 УК РФ является особо суровой и предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет.

