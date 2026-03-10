 
АвтоМир

Суд запретил продавать через интернет рамки-перевертыши для автомобилей

0

Перовский суд Москвы заблокировал сайты по продаже специальных приспособлений, которые позволяют скрывать автомобильные номера от дорожных видеокамер. Об этом сказано в тексте решения суда.

«Административное исковое заявление Перовского межрайонного прокурора о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, информацией, запрещенной к распространению в Российской Федерации, удовлетворить. Признать информацию, размещенную на сайтах (далее следует ссылка на запрещенные ресурсы - прим. ред), запрещенной к распространению на территории РФ», - сказано в тексте документа. Сайты уже недоступны.

В решении суда отмечается, что сотрудники прокуратуры выявили два сайта, на которых были опубликованы объявления о продаже так называемых рамок-перевертышей - устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков, в том числе системами видеофиксации правонарушений. Вход на эти ресурсы был свободный, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием этих интернет-страниц мог любой желающий, пишет ТАСС.

«Свободный доступ к информации о покупке и использовании устройств, скрывающих государственные регистрационные знаки автомобилей, способствует формированию в обществе мнения о возможности управлять транспортным средством в нарушение правил дорожного движения безнаказанно, ведет к совершению дорожно-транспортных происшествий, подрывает авторитет государственной власти Российской Федерации», - сказано в иске прокуратуры о блокировке сайтов. Суд с этими доводами согласился. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026