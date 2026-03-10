Суд запретил продавать через интернет рамки-перевертыши для автомобилей

Перовский суд Москвы заблокировал сайты по продаже специальных приспособлений, которые позволяют скрывать автомобильные номера от дорожных видеокамер. Об этом сказано в тексте решения суда.

«Административное исковое заявление Перовского межрайонного прокурора о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, информацией, запрещенной к распространению в Российской Федерации, удовлетворить. Признать информацию, размещенную на сайтах (далее следует ссылка на запрещенные ресурсы - прим. ред), запрещенной к распространению на территории РФ», - сказано в тексте документа. Сайты уже недоступны.

В решении суда отмечается, что сотрудники прокуратуры выявили два сайта, на которых были опубликованы объявления о продаже так называемых рамок-перевертышей - устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков, в том числе системами видеофиксации правонарушений. Вход на эти ресурсы был свободный, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием этих интернет-страниц мог любой желающий, пишет ТАСС.

«Свободный доступ к информации о покупке и использовании устройств, скрывающих государственные регистрационные знаки автомобилей, способствует формированию в обществе мнения о возможности управлять транспортным средством в нарушение правил дорожного движения безнаказанно, ведет к совершению дорожно-транспортных происшествий, подрывает авторитет государственной власти Российской Федерации», - сказано в иске прокуратуры о блокировке сайтов. Суд с этими доводами согласился.