Водителя ВАЗа могут привлечь к ответственности за наезд на велосипедиста в Псковском округе

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на малолетнего велосипедиста в Псковском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области

Из предъявленного обвинения следует, что 13 августа 2025 мужчина, управляя автомобилем марки ВАЗ 21053, двигался по автодороге Хотицы - Писковичи - Муровицы, проходящей по территории деревни Загорицы Псковского округа.

В нарушение правил дорожного движения он не обеспечил безопасные дистанцию и боковой интервал до движущегося впереди в попутном направлении малолетнего велосипедиста 2014 года рождения, не принял мер к снижению скорости, в результате чего совершил наезд на ребенка.

В результате дорожно-транспортного происшествия здоровью малолетнего был причинен тяжкий, опасный для жизни вред.

В настоящее время решается вопрос о принятии уголовного дела к производству.

