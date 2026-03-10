 
Пьяного латыша дальнобойщика оштрафовали на 150 тысяч в Псковской области

0

Приговором Себежского районного суда 53-летнего гражданина Латвии признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 4 ноября 2025 года на автодороге Москва-Балтия М-9 «Балтия» водитель транспортной компании управлял автомобилем «DAF XF 105» в состоянии алкогольного опьянения, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Учитывая данные о личности подсудимого, являющегося иностранным гражданином, не имеющим места постоянного проживания и места пребывания на территории России, трудоустроенного и постоянно проживающего на территории Латвии, суд назначил ему штраф в размере 150 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев.

Размер штрафа судом назначен с учетом задержания иностранного гражданина в порядке ст. 91,92 УПК РФ в качестве подозреваемого.

