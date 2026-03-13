 
Большегрузам временно запретят ездить по улицам Великих Лук

Грузовым автомобилям с массой более 8 тонн временно ограничат движение по дорогам города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации южной столицы региона.

«️С 16 марта по 12 апреля 2026 года в соответствии с постановлением администрации города Великие Луки №401 вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории Великих Лук с превышением временно установленных предельно допустимых значений на оси транспортного средства и полной массой более 8 тонн», - говорится в сообщении.

Также в администрации обратили внимание, что на период временного ограничения движения устанавливаются предельно допустимые значения нагрузки на оси транспортного средства – 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуосной тележки и 3,6 тонны на каждую ось трехосной тележки для проезда по автомобильным дорогам общего пользования.

