Большегрузам временно запретят ездить по улицам Великих Лук

Грузовым автомобилям с массой более 8 тонн временно ограничат движение по дорогам города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации южной столицы региона.
Также в администрации обратили внимание, что на период временного ограничения движения устанавливаются предельно допустимые значения нагрузки на оси транспортного средства – 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуосной тележки и 3,6 тонны на каждую ось трехосной тележки для проезда по автомобильным дорогам общего пользования.