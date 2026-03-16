Великолучанин получил наказание за конфликт на дороге 

Великолучанина приговорили к обязательным работам за конфликт на дороге, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В ходе судебного следствия установлено, что на территории города Великие Луки при движении автомобилей по улице Новосокольническая между двумя водителями возник конфликт на почве создания помех друг другу. Подсудимый, будучи одним из участников данного конфликта, после остановки транспортных средств подошел к пассажиру другого автомобиля и нанес тому из хулиганских побуждений не менее шести ударов кулаками, в том числе в область головы, в результате чего потерпевший получил закрытый перелом костей носа, рассечение брови и ушибы тела.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 115 УК РФ, и назначил наказания в виде обязательных работ сроком на 160 часов и взыскал осужденного в пользу потерпевшего 30 000 руб в счет компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.