На какие льготы по транспортному налогу имеет право ветеран боевых действий, рассказали псковичам

Руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова провела личный прием граждан в приемной президента РФ в Псковской области. Псковичка, которая пришла на прием к руководителю областной налоговой службы, попросила разъяснить, имеет ли её муж, как ветеран боевых действий, право на льготу за свой второй автомобиль в связи с изменениями в налоговом законодательстве в 2026 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

«У моего мужа в собственности два автомобиля, за один автомобиль он ранее получал льготу по транспортному налогу как участник СВО», - пояснила она.

«В январе 2026 года вступил в силу Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ, - сказала, отвечая на вопрос, главный налоговик Псковской области, – согласно которому ветераны боевых действий освобождаются от транспортного налога в отношении одного транспортного средства с максимальной исчисленной суммой налога за 2022 - 2025 гг. До вступления в силу указанного Закона льготы по данному налогу в Псковской области устанавливались региональным законодательным актом».

Анна Кутузова отметила, что установленные федеральные льготы по транспортному налогу не отменяют налоговые льготы, установленные региональным законодательным актом.

«Таким образом, за 2022 – 2024 годов вашему супругу предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты транспортного налога в отношении одного автомобиля – как участника СВО по региональному законодательству, - подчеркнула Анна Кутузова, - а как ветерану боевых действий по федеральному законодательству ему предоставлена льгота на второй автомобиль и сделан перерасчет налога за этот период. Переплату по данному налогу Ваш супруг может вернуть на свой расчетный счет по заявлению на возврат».

Анна Кутузова также пояснила, что при исчислении налога за 2025 год (в 2026 году) супругу заявительницы, как ветерану боевых действий, будет предоставлена федеральная льгота в виде освобождения от уплаты налога в отношении одного автомобиля, а в отношении второго автомобиля – региональная льгота, в виде применения пониженных ставок налога, при условии мощности двигателя автомобиля до 100 л.с. включительно.

Напомним, всю информацию о льготах по транспортному налогу можно найти на сайте ФНС России в Сервисе – «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

