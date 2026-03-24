В России лишь 7% такси соответствуют требованиям локализации

Только 7% автомобилей, используемых в такси, соответствуют требованиям закона о локализации, который вступил в силу с 1 марта этого года. Большая их часть представлена машинами Lada — их доля составляет 6,8%. Остальные марки представлены точечно: «Москвич» — 0,17%, Evolute — 0,02%, Voyah — 0,004%. Автомобили Sollers и UMO в действующем автопарке фактически отсутствуют. К такому выводу пришли аналитики сервиса такси «Максим», проанализировав структуру автопарка партнеров-перевозчиков, а также сопоставив ее с перечнем локализованных автомобилей.

Фото: pixabay

«Эти данные отражают сложившуюся практику рынка. Водители традиционно выбирают автомобили, исходя из соотношения цены, надежности и эксплуатационных характеристик. В предыдущие годы эту нишу занимали массовые модели иностранных брендов, которые хорошо зарекомендовали себя в сфере пассажирских перевозок. В сложившихся условиях ключевым ограничением становится экономика», — говорится в исследовании.

В нем также отмечается, что в регионах окупаемая стоимость автомобиля для работы в такси, как правило, не превышает 1,5 млн рублей. Этому критерию сегодня соответствуют лишь отдельные модели. При этом стоимость более комфортных, включая Lada Vesta, приближается к 2 млн, а значительная часть машин из перечня находится в диапазоне 2,5–4 млн рублей и выше, пишут «Известия».

«Фактически весь локализованный сегмент такси сегодня обеспечивается ограниченным числом доступных моделей. Это формирует разрыв между нормативными требованиями и реальной структурой рынка и сдерживает обновление автопарка. От доступности машин напрямую зависит доступность поездок для пассажиров. Рост затрат на приобретение и эксплуатацию машин неизбежно влияет на стоимость поездок», — объяснили авторы исследования.

