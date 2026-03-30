Пскович лишился автомобиля за пьяное вождение в центре города

У дома №1 на площади Ленина в Пскове местный житель управлял автомобилем, будучи пьяным. При этом ранее он уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, теперь по решению суда транспортное средство нарушителя конфисковано в доход государства.

Приговором суда, с учетом мнения государственного обвинителя, злоумышленник признан виновным. Ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.