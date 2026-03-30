Двух водителей привлекли к ответственности за ДТП у псковского «Империала»

Двух водителей привлекли к ответственности за пятничное дорожно-транспортное происшествие у торгового центра «Империал» в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 марта 2026 в 09.14 на перекрестке улиц Юбилейной и Коммунальной, у дома №60 по Юбилейной.

Женщина 1974 года рождения за рулем автомашины «Форд Фокус» проехала регулируемый перекресток при выключенном сигнале допсекции светофора в направлении, регулируемом секцией. Совершила столкновение с автомашиной «Хендай Солярис» под управлением мужчины 1981 года рождения. Пострадавших нет.

Водителя «Форда» оштрафовали на 1500 рублей по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора.

А водителя «Хендая» привлекли по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ – он проехал прямо из полосы, предназначенной для движения направо. Штраф составил 750 рублей.