Почти 1,3 тысячи правонарушений пресекли на дорогах Псковской области за неделю

1286 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли в Псковской области за период с 6 по 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по региону.

Выявлены 34 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны девять человек.

За данный период на территории области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых десять человек получили травмы различной степени тяжести, три человека погибли.