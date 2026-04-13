«Газпром нефть» в 2025 году расширила сеть АЗС в регионах России

В 2025 году «Газпром нефть» открыла 36 автозаправочных станций, расширив сеть до 1585 АЗС в эксплуатации, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото здесь и далее: «Газпром нефть»

Наибольшее число АЗС построено и модернизировано в Красноярском крае, Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Новосибирской областях. В Нижегородской и Свердловской областях компания провела масштабное обновление действующих активов.

Чтобы поддержать динамику роста межрегиональных перевозок и внутреннего автотуризма, компания открыла 18 АЗС на федеральных трассах ЦКАД, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», А-108 «Московское большое кольцо», А-146 «Краснодар – Верхнебаканский», Р-21 «Кола», Р-132 «Золотое кольцо», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт» и Р-258 «Байкал».

Для повышения качества сервиса более чем в 3,5 раза увеличено число АЗС с цифровыми системами самообслуживания, что позволило значительно ускорить заправку. По итогам 2025 года 332 станции сети АЗС «Газпромнефть» в 30 регионах России были оборудованы экспресс-кассами для оплаты топлива и товаров.

«Газпром нефть» продолжила активное развитие инфраструктуры для электромобилей на собственных АЗС и в партнерских локациях. Новые электрозарядные станции «Розетка» были открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Новгородской и Тверской областях. В 2025 году количество ЭЗС компании достигло 146 станций.

Развитие розничной сети АЗС расширяет возможности для реализации кадрового потенциала и трудоустройства в регионах страны. Ежегодно «Газпром нефть» создает на автозаправочных станциях более 500 современных и технологичных рабочих мест с возможностями карьерного роста, эффективной системой образования и расширенными социальными гарантиями.

«Стратегия развития розничного бизнеса строится на подходе, который объединяет комплексное использование современной инфраструктуры, передовые технологические решения и глубокое понимание потребностей наших клиентов. Это позволяет достигать высоких показателей эффективности и лидировать на российском рынке по среднесуточной реализации моторного топлива на одну АЗС. Формируя новый стандарт клиентского сервиса, в этом году мы делаем акцент на тиражировании востребованных городских форматов и развитии многофункциональных заправочных комплексов на главных автомагистралях страны с максимальным набором товаров и услуг для автомобилистов», - отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский.
