Защитное ограждение на Северном обходе Пскова предотвратило ДТП с лосём

Защитное ограждение на Северном обходе Пскова предотвратило потенциально опасное ДТП, сообщили в пресс‑службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Накануне к проезжей части вышел лось, но установленный вдоль дороги забор не позволил животному попасть на трассу. Благодаря этому удалось избежать опасной ситуации и возможного ДТП.

Защитное ограждение было установлено «Псковавтодором» в прошлом году.

«Оно ограничивает выход диких животных на проезжую часть и снижает риск аварий, особенно на участках с интенсивным движением транспорта. И подобные случаи показывают, что такие меры действительно работают», - отметили в министерстве.