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Один человек пострадал при столкновении фуры и четырёх легковых автомашин в псковской Уграде

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Один человек пострадал при столкновении фуры и четырёх легковых автомашин в псковской деревне Уграда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 2 июня в 19.05 на 8-м км дороги Псков - Изборск в Псковском муниципальном округе.

Фото №1 и 2 – управление Госавтоинспекции Псковской области

Мужчина 1958 года рождения за рулем «Мерседеса» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. Столкнулся с автомашиной «Шкода Фабия» под управлением мужчины 1953 года рождения, затем столкнулся с «Джили Манджаро» (за рулем женщина 1987 года рождения). От удара «Джили» столкнулся с «Рено Меган», которым управлял мужчина 1956 года рождения. Далее удар получил «Фольксваген Тигуан» под управлением женщины 1984 года рождения.

Пострадала водитель «Джили».

Все водители трезвые.

Добавим, «Шкода» после столкновения оказалась в кювете.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулём»

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