Временный мост через реку Гдовку возводят по нацпроекту

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 117-м километре автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье ведутся работы по устройству временного моста через реку Гдовку. Этот этап предшествует капитальному ремонту основного сооружения, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Новый мост протяженностью 30,10 п. м. будет иметь свайное основание и пролётное строение из предварительно напряженных балок. В рамках капитального ремонта также будет выполнено устройство дорожной одежды на подходах, организован водоотвод с проезжей части, устроены сопряжения мостового сооружения с насыпями подходов, локально-очистные и регуляционные сооружения. Для повышения безопасности на мосту появятся новые барьерные и перильные ограждения.

Ремонтируемый мост расположен в непосредственной близости к Гдову и имеет важное значение для жителей района. Автомобильная дорога Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье, на которой находится мост, входит в опорную дорожную сеть региона и связывает Псковскую и Ленинградскую области. Она обеспечивает транспортное сообщение между регионами, по ней осуществляется движение пассажирского и грузового транспорта.

На ремонт моста выделено больше 200 миллионов рублей из федерального бюджета. Завершение всех работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на ноябрь 2026 года.

Обновление мостового сооружения повысит безопасность и надёжность движения по одной из важнейших транспортных артерий Псковской области, заключили в министерстве.