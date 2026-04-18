В Псковской области зафиксированы случаи движения транспорта со скоростью до 203 км в час. Об этом сообщил руководитель Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров 17 апреля в эфире ПЛН FM.

Сотрудниками центра фотовидеофиксации выявлен случай движения автомобиля «Мерседес» в одном из населенных пунктов Невельского района со скоростью 198 км в час. Один из «антирекордов» вне населенного пункта зафиксирован на федеральной трассе «Балтия». Там водитель «Опель Вектра» вне населенного пункта развил скорость 203 км в час.

«Представьте, в населенном пункте водитель едет с таким превышением скорости до 200 км в час. Вы вроде бы контролируете ситуацию. Вдруг на дорогу выскакивает собака. Инстинкт у водителя срабатывает, он начинает маневрировать, для того чтобы сохранить передний бампер. На такой скорости и при таком скольжении последствия будут категорически непредсказуемые», - отметил Юрий Федоров.

Во всех подобных случаях нарушителям направляются постановления об оплате административного штрафа.

Согласно части 5 статьи 12.9 КоАП РФ, превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 километров в час влечет наложение административного штрафа в размере семи тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев.