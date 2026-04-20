Пожилой водитель «Лады» получил травмы, врезавшись в грузовик на трассе «Псков»

Легковушка сильно деформировалась, наехав на угол кузова грузовика в Гатчинском муниципальном округе. Обошлось без жертв.

Фото: vk.com/spb_today

Со слова очевидцев, авария произошла днем 19 апреля на федеральной трассе Р-23 «Псков» в селе Рождествено.

«Крыши и передней части нет — водительское место заехало под угол грузовика», - описала очевидец повреждения, полученные «Ладой Приорой».

Другая свидетельница сообщила хорошую новость: водитель, несмотря на сильнейший удар, остался жив.

«У мужчины небольшие порезы лица, кровь была остановлена, разрыв угла рта (придется зашивать). Я лично оказывала первую помощь и передала мужчину карете скорой помощи», - написала женщина в комментариях, добавив, что пострадавший – человек в возрасте.

Из-за чего случилась авария, предстоит разобраться дорожной полиции, пишет «Мегаполис».