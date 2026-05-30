Участки на переулке Дружбы и на Зональном шоссе в Пскове перекроют с 1 июня

Два дорожных участка в Пскове закроют для движения с 1 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Ограничения вводятся в связи с проведением дорожных работ. Они коснутся переулка Дружбы и Зонального шоссе:

Переулок Дружбы в районе дома №6 по улице Госпитальной – до 8 июня;

Зональное шоссе до дома №10 по 3-ему Зональному проезду – до 2 июня.

Перекрытие на Зональном шоссе будет действовать с 08:00 до 17:00. В ночное время суток движение будет открыто.