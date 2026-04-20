30 пьяных водителей остановили на псковских дорогах за неделю

1 255 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения пресечено сотрудниками Госавтоинспекции Псковской области с 13 по 19 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Выявлено 30 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержан один водитель.

За данный период на территории области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 человек получили травмы различной степени тяжести, два человека погибли.