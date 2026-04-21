Лобовое столкновение «Тойоты» с мопедом произошло на пустой парковке псковского ТЦ. ВИДЕО

В Пскове автомобиль столкнулся с мопедом на парковке торгового центра. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение произошло 20 апреля в 22.59 у дома 96-б на Рижском проспекте.

Столкнулись «Тойота Королла» под управлением молодого человека 2007 года рождения и мопед под управлением молодого человека 2003 года рождения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пострадал водитель мопеда. Госпитализирован.

Водитель автомашины трезвый, водителю мопеда назначено химико-токсикологическое исследование.

Момент столкновения зафиксировала видеокамера Pskovline. Оба участника двигались навстречу друг другу по пустой парковке в диагональном направлении.

