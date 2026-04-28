В Себежском районе ремонтируют дороги к местам воинской славы

В Себежском районе проводят ремонтные работы на дорогах к местам воинской славы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства. 

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Одна из таких трасс – дорога Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе, которая обеспечивает подъезд к нескольким воинским захоронениям и памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной. Среди них – захоронение жертв фашизма в урочище Поженки, гражданское кладбище «Поженки», братская могила мирных жителей-евреев в Себеже, а также памятный знак бойцам 170-й стрелковой дивизии, оборонявшей город в июле-августе 1941 года, у деревни Креково.

Ремонт проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяжённость ремонтируемого участка составит 14,5 километра с 18-ого по 33-й км.

В настоящее время на объекте проводят работы по снятию старого покрытия. После завершения этого этапа специалисты приступят к укладке выравнивающего и верхнего слоев асфальта, восстановлению обочин и ремонту съездов. Для повышения безопасности дорожного движения будет нанесена разметка. Завершение всех работ на объекте запланировано на 16 сентября 2026 года.

«Важно, чтобы дорога к памятным местам была надёжной и каждый желающий мог добраться и отдать дань памяти героям», - отмечают в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
