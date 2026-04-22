Вакуумные и поливальные машины убирают Псков

В Пскове продолжается весенняя уборка. Ежедневно на улицы выходят специальные машины, чтобы сделать город чище, сообщил глава города Борис Елкин в своем Мах.

Поливальные машины очищают проезжую часть и тротуары от накопившейся пыли. Вакуумные машины эффективно собирают мелкий мусор и пыль, обеспечивая качественную уборку городских пространств.

Кроме того, на улицах третьей категории (то есть на второстепенных улицах и ответвлениях от магистральных дорог) ведётся ручная уборка лотковой части. Ежедневно производится очистка зелёных зон от случайного мусора.

На этой неделе в районе Запсковья специалисты коммунальных служб продолжают работы по сезонному сгребанию прошлогодней листвы и растительности с зеленых зон.

«Чистота города начинается с нас – давайте беречь наш город и поддерживать в нём порядок!» - подчеркнул Борис Елкин.