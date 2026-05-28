Дополнительные рейсы автобусов на кладбища «Орлецы» и «Крестовское» запустят 30 и 31 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «Псковпассажиравтотранс».

В эти дни с 9.10 до 14.34 будет организовано движение дополнительных автобусов по маршруту «площадь Ленина - Орлецы».

Время отправления от площади Ленина: 9:10, 9:30, 10:07, 10:29, 11:03, 11:26, 12:00, 13:17, 13:35, 14:14, 14:34.

Время отправления от конечной остановки кладбище «Орлецы 2» - 9:38, 10:00, 10:34, 10:57, 11:31, 11:54, 12:28, 13:45, 14:05, 14:42, 15:02.

Также 30 и 31 мая организованы заезды автобуса маршрута №9 «Вокзал-Подборовье» на кладбище «Крестовское». Отправление от вокзала: 10:10, 11:13, 12:43. Отправление от кладбища: 12:12, 13:20, 14:21.

В 2026 году православные верующие отмечают день Святой Троицы 31 мая. Праздник всегда выпадает на воскресенье, на 50-й день после Светлого Христова Воскресения. В 2026 году Пасху встретили 12 апреля.

Накануне Троицы, в субботу (30 мая), проводят вселенскую родительскую субботу — Троицкую. В этот день вспоминают не только усопших родственников и близких, но и всех православных христиан мира. В году всего две вселенские родительские субботы: первая — Мясопустная (14 февраля в 2026-м), вторая — за день до Троицы.