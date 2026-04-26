Названа ошибка автомобилистов, которая приводит к дорогому ремонту весной

Эксплуатация автомобиля без диагностики после зимы - одна из главных ошибок водителей, которая может привести к дорогому ремонту, рассказали в «Сбербанк Лизинге».

«Одна из самых опасных ошибок - считать, что если автомобиль пережил зиму, значит, с ним все в порядке. На самом деле именно весной начинают проявляться скрытые последствия морозов, реагентов и плохих дорог: износ подвески, повреждения тормозной системы, проблемы с аккумулятором», - отметили в компании.

Там подчеркнули, что если весной продолжать эксплуатацию без диагностики и соответствующего обслуживания, то мелкие неисправности быстро перерастут в серьезные поломки, требующие ремонта, стоимость которого может оказаться в разы выше профилактического.

Водителям советуют не ждать явной поломки для обращения в сервис, а провести диагностику сразу после зимы и проверить подвеску, тормоза, а также состояние технических жидкостей. Это позволит выявить проблемы до того, как они приведут к дорогостоящему ремонту, пишут РИА Новости.

«Кроме того, весной важно изменить стиль вождения: снижать скорость на плохих дорогах и избегать резких маневров. Эти простые меры помогают существенно снизить риск внеплановых расходов», - добавили эксперты.