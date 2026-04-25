Штрафы за парковку «елочкой» на Кузнецкой начнут приходить псковичам

В Пскове применят комплекс «Паркон» для водителей, паркующихся «елочкой» на улице Кузнецкой возле зданий поликлиник. Об этом сообщил руководитель Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров 24 апреля в эфире ПЛН FM.

Поступила заявка от Госавтоинспекции Пскова на работу комплекса «Паркон» вблизи лечебных учреждений на улице Кузнецкой, где находятся филиалы псковской городской и псковской детской городской поликлиник. По правилам дорожного движения водитель транспортного средства должен припарковать автомашину параллельно краю проезжей части.

«Все проезжают через улицу Кузнецкую и видят крайне узкий проезд, который оставляет транспорт при парковке елочкой. Вы пытаетесь выехать со своего места парковки назад. Справа вас стоит машина, она закрывает вам обзор. Вы потихонечку на аварийке или без нее пытаетесь выехать задним ходом и получаете удар в заднюю часть транспортного средства», - пояснил Юрий Федоров.

На участке Кузнецкой от площади Победы до Спортивной постоянно происходят столкновения из-за парковки «елочкой». На этом участке улицы действует одностороннее движение, поэтому подобные ДТП «закупоривают» движение. Затруднено движение грузовой техники и пожарных автомашин.

У водителей остается возможность парковаться параллельно краю проезжей части либо на соседних улицах.

По мнению руководителя ЦАФАП, администрации Пскова стоит рассмотреть возможность расширения проезжей части на Кузнецкой.