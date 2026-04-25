Комплекс фотофиксации помогает псковским полицейским выявлять в потоке автомобили с прекращенной регистрацией

Новый комплекс фотофиксации помогает сотрудникам полиции выявлять в движении автомобили с прекращенной регистрацией. Об этом сообщил руководитель Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров 24 апреля в эфире ПЛН FM.

В 2025 году «на вооружение» полиции поступил мобильный комплекс «Кордон Про-М», установленный на базе одного из патрульных автомобилей специализированной роты управления Госавтоинспекции Псковской области. С момента начала эксплуатации в 2026 году с помощью данного комплекса получено более 600 материалов по нарушению скоростного режима.

Однако, как отметил руководитель ЦАФАП региональной Госавтоинспекции, основная задача комплекса - контроль по маршруту движения. С помощью «Кордон Про-М» сотрудники полиции при передвижении по дороге в режиме онлайн получают информацию по автомобилям с прекращенной регистрацией или находящимся в розыске. «Это сигнал, чтобы автомашину остановить и выполнить должностные обязанности сотрудника полиции», - пояснил Юрий Федоров.

В Псковской области планируется расширить применение комплексов фотовидеофиксации в патрульных автомобилях Госавтоинспекции. В 2026 году ожидается поступление еще двух таких комплексов, а в 2027 году – еще трех. Предполагается, что они смогут работать в Великих Луках и других городах области.