В Пскове оборудуют два новых пешеходных перехода в разных частях города. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, соответствующие решения приняты межведомственной рабочей группой по безопасности дорожного движения 24 апреля.

Принято положительное решение по обустройству пешеходного перехода на участке дороги, ведущей от улицы Коммунальной между домами № 25 и №23к2 Коммунальной. Инициатор – отдел Госавтоинспекции по городу Пскову. Переход  будет обустроен от здания, где раньше размещался травмпункт городской больницы по направлению к перинатальному центру. По улице Коммунальной и Подвишенской идет значительный поток транспорта, переход необходим.

В очередной раз рабочая группа рассмотрела вопрос об организации пешеходного перехода на улице Алмазной, в районе завода ЖБИ-1. Данный переход появился несанкционированно, без согласования с органами местного самоуправления, ответственными за организацию дорожного движения на данной дороге.

После дорожные знаки были демонтированы, разметка демаркирована. По обращению генерального директора «ЖБИ-1» в 2025 году рассматривалась возможность устройства перехода через улицу Алмазную в другом месте, у дома 10 – напротив стоянки автотранспорта ООО «ЖБИ-Псков».

По итогам обсуждения на заседании 24 апреля принято решение обустроить переход в другом месте, ближе с «Содружеству». Предполагается комплексное решение, с устройством освещения. Возможные сроки выполнения работ – конец III квартала 2026 года.

