Пять человек пострадали при столкновении на улице Труда в Пскове. ФОТО

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 апреля в 18.15 на улице Труда у дома 25-г.

На нерегулируемом перекрестке произошло столкновение «Субару Форестер» под управлением женщины 1979 года рождения и «Киа Рио» под управлением молодого человека 2002 года рождения.

Пострадавшими в данном ДТП числятся пять человек: оба водителя, пассажиры «Субару» 2004 и 2017 годов рождения, пассажир «Киа» 2006 года рождения.

Госпитализация никому не потребовалась.

Водители трезвые.

