В Великих Луках из-за велопробега 30 апреля перекроют ряд улиц

В связи с проведением велопробега в честь 81-й годовщины Великой Победы на территории города Великие Луки 30 апреля с 14:50 до 15:40 будет временно прекращено движение транспорта по ряду улиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Ограничение передвижения транспортных средств планируется на следующих участках автомобильных дорог:

улица Гоголя от дома №5 до пересечения с улицей Дружбы;

улица Дружбы от пересечения с улицей Гоголя до пересечения с улицей Дьяконова;

улица Дьяконова от пересечения с улицей Дружбы до пересечения с проспектом Гагарина;

проспект Гагарина от пересечения с улицей Дьяконова до пересечения с Октябрьским проспектом;

проспект Октябрьский от пересечения с проспектом Гагарина до пересечения с проспектом Ленина;

проспект Ленина от пересечения с проспектом Октябрьским до пересечения с улицей Лизы Чайкиной;

улица Лизы Чайкиной от пересечения с проспектом Ленина до улица Виноградова.

Объезд будет осуществляться по улицам Глинки; Гражданской, 3-й Ударной Армии; Ботвина; Холмской, Винатовского; Новосокольнической; Сибирцева, а также по Октябрьскому проспекту и проспекту Ленина.

В администрации города Великие Луки просят учесть данную информацию при планировании маршрутов движения.

Ранее сообщалось, что международный велопробег, маршрут которого свяжет Псковскую область и Республику Беларусь, пройдёт в преддверии Дня Победы.