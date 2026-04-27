В Великих Луках из-за велопробега 30 апреля перекроют ряд улиц

В связи с проведением велопробега в честь 81-й годовщины Великой Победы на территории города Великие Луки 30 апреля с 14:50 до 15:40 будет временно прекращено движение транспорта по ряду улиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города. 

Ограничение передвижения транспортных средств планируется на следующих участках автомобильных дорог:

  • улица Гоголя от дома №5 до пересечения с улицей Дружбы;
  • улица Дружбы от пересечения с улицей Гоголя до пересечения с улицей Дьяконова;
  • улица Дьяконова от пересечения с улицей Дружбы до пересечения с проспектом Гагарина;
  • проспект Гагарина от пересечения с улицей Дьяконова до пересечения с Октябрьским проспектом;
  • проспект Октябрьский от пересечения с проспектом Гагарина до пересечения с проспектом Ленина;
  • проспект Ленина от пересечения с проспектом Октябрьским до пересечения с улицей Лизы Чайкиной;
  • улица Лизы Чайкиной от пересечения с проспектом Ленина до улица Виноградова.

Объезд будет осуществляться по улицам Глинки; Гражданской, 3-й Ударной Армии; Ботвина; Холмской, Винатовского; Новосокольнической; Сибирцева, а также по Октябрьскому проспекту и проспекту Ленина. 

В администрации города Великие Луки просят учесть данную информацию при планировании маршрутов движения.

Ранее сообщалось, что международный велопробег, маршрут которого свяжет Псковскую область и Республику Беларусь, пройдёт в преддверии Дня Победы.

