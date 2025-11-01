АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове на улице Алмазной водитель «Газели» сбил пешехода

В Пскове на улице Алмазной сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, это произошло 12 ноября в 17.10 у дома №10.

Водитель автомашины ГАЗ, мужчина 1980 года рождения, не уступил дорогу пешеходу - девушке 2002 года рождения. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, заканчивала переход дороги от столовой в сторону завода ЖБИ. Автомашина двигалась со стороны Чудской в сторону улицы Леона Поземского.

Девушка получила телесные повреждения. Водитель трезвый.

Возбуждено административное производство, ведется административное расследование.