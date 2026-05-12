В Пскове водитель «Лады» столкнулся с велосипедистом, выехавшим на проезжую часть. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 9 мая в 12.20 на улице Народной напротив дома №51 по улице Юбилейной.

Велосипедист - мальчик 2012 года рождения, двигаясь по прилегающей территории от дома №57 по Народной в сторону дома №51 по Юбилейной, выехал на проезжаю часть дороги. Столкнулся с автомашиной «Лада Веста» под управлением мужчина 1972 года рождения.

Пострадавший осмотрен, не госпитализирован.

Водитель трезвый.