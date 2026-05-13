Водитель «Альфа Ромео» собрал «паровозик» из четырех авто в Пскове. ФОТО

Четыре автомашины столкнулись в Пскове на улице Леона Поземского 12 мая.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло в 22.44 у дома №116 по улице Леона Поземского.

Водитель «Альфа Ромео», мужчина 1995 года рождения, совершил наезд на стоящий «Мицубиси Каризма» под управлением молодого человека 2007 года рождения. Далее по инерции произошло столкновение с «Ладой Веста» под управлением мужчины 1990 года рождения, который наехал на «Мицубиси Лансер» под управлением мужчины 2000 года рождения.

Пострадавших нет.

Автомашины получили технические повреждения, особенно сильно пострадали «Альфа Ромео» и «Мицубиси Каризма».

Добавим, столкновение произошло в полосе, предназначенной для движения налево на улицу Чудскую.