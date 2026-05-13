Водитель Hyundai скончался после съезда в кювет в Опочецком округе

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на 3-м км автодороги Красногородск - Ильинское 12 мая, сообщается в группе Опочецкой Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте».

Около 18:17 водитель Hyundai i130, мужчина 1970 года рождения, при движении не обеспечил безопасную скорость движения и постоянный контроль за своим транспортным средством, из-за чего совершил съезд в левый кювет по ходу движения, с последующим опрокидыванием транспортного средства на крышу.

В результате ДТП водителя автомобиля доставили нарядом скорой медицинской помощи в Псковскую областную больницу с множественными травмами различной степени тяжести, но спасти его не удалось, мужчина скончался.